ضبط تاجر مواد مخدرة في القطامية

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تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة بضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة القطامية بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة المنطقة، وبالفحص تبين أن له معلومات جنائية، وتم القبض عليه أثناء تردده على الدائرة، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات التجارة، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.