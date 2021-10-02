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من جديد عاد الجدل الدائر حول قضية نقل الأعضاء من المتوفين حديثا، وسط حالة كبيرة من الدعم والتأييد لتفعيل القانون الصادر في مصر منذ 2010، لكنه مُعطل عن العمل بسبب العائق المجتمعي والنسفي لدى البعض، وتسبب في عودة هذا الجدل تصريحات الفنانة الفنانة إلهام شاهين، والتي أعلنت إنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الفنانة إلهام شاهين: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ»، وأتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه«.

لم يمر وقتا طويلا على تصريحات الفنانة إلهام شاهين، حتى تفاعل معها العديد من المثقفين والكتاب وأيضا الأطباء، والبداية كانت من الكاتبة فريدة الشوباشي، التي خرجت في فيديو مصور صباح اليوم على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تعلن فيه بكامل إرادتها تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها لكم من يحتاج لها.

الأعضاء التي تصلح للتبرع بها هي 7 وتشمل القلب، الرئتين، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الكبد، الكليتين، القرنية

فيما تحدث الدكتور والاعلامي خالد منتصر، عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وقال إنه لا يوجد قانون يجرم التبرع بالأعضاء بل يبيح ذلك، ومع ذلك المصريون لا يقبلون الفكرة: «المصريون لديهم مزاج في موضوع التبرع بالأعضاء، ونفسي نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة، لكننا خائفون أن نقدم على ذلك».

ودعا «منتصر» المثقفيين والفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع لتبني حملة «الوعي بثقافة التبرع بالأعضاء» والإقدام على التسجيل بها لحث المواطنين على التبرع بالأعضاء، مطالبا بوضع لائحة تتيح وضع خانة للتبرع بالأعضاء على رخصة السيارة في حالة الوفاة بحادث.

ووجه منتصر التحية للكاتبة فريده الشوباشي قائلا«برافو السيدة الوطنية الأصيلة، حملة التوعية بالتبرع بالأعضاء لن تقف إلا بتفعيل القانون وخروجه للنور من الثلاجة التي دفن بها.

خالد الجندي: التبرع بالأعضاء ليس حراما و«هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟»

شرعيا، قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء ليس حراما، وتساءل: «هل هناك أسمى من إنقاذ حياة إنسان؟ إنها رسالة كبرى».

قائلا: نحن لا ننادي بالتجارة بالأعضاء، لكن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى رسالة، وقد تبرعت بأعضائي من 10 سنوات.. والدليل أن (من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، فالآية الكريمة واضحة، ويجب أن نتذوقها لنتأكد أن الإسلام لم يحرم التبرع بالأعضاء».

من جانبه وجه رئيس جامعة عين شمس رائد زراعة الكبد ورئيس جامعة شمس، رسالة للمجتمع بأهمية تفعيل القانون الذي يسمح بنقل الاعضاء من المتوفين حديثا مثل باقي الدول لأنه سيسهم بشكل كبير جدا في إنقاذ حياة آلاف المرضى.

وأضاف المتيني لـ«المصري اليوم»، أن العائق الوحيد أمام تفعيل القانون هو عائق نفسي ومجتمعي وليس طبيا أو دينيا، خاصة بعد موافقة الأزهر والكنيسة على القانون.

مشيرا أن جامعة عين شمس احتفلت منذ أيام قليلة بمرور 20 عاما على أول عملية زرعة كبد في مصر، وانتهز الأساتذة المشاركون في تلك الفاعلية، الفرصة لتبني حملة للتوعية بأهمية تفعيل القانون بما يسمح بنقل الأعضاء من المتوفين حديثا لنه سينقذ أرواح الآف المرضى.

وأضاف المتيني، أن التبرع ينحصر في إطار تبرع الشخص الحي إلى حي، مشيرًا إلى أن هذا لا يحل مشكلة دولة أو مرضى، إنما هو اجتهاد من الحقل الطبي، وعالم زراعة الأعضاء لتعضيد موقف زراعة الأعضاء، مؤكدا أن العمود الفقري لزراعة الأعضاء هو المتبرع المتوفى الحديث.

المتيني: العائق الوحيد أمام تفعيل القانون هو نفسي ومجتمعي وليس طبيا أو دينيا

وأكد المتيني، أن تبرع الشخص الحي بالأعضاء كان أمرًا شبه مستحيل عام 2000 وكان الأمر يواجه معارضة، ولكن تم تخطي هذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ويجب أن نأخذ جميعًا هذا القرار، موضحًا أن الدعوة لهذا الأمر تأخرت.

ونوه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إلى إن وضع نقل الأعضاء في مصر مجمّد على الحال الذي كان عليه قبل نحو 20 عامًا في الكبد و30 عاما في الكُلى، مشيرا أن زراعة الأعضاء تشمل 7 أعضاء وهم القلب، الرئتين، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الكبد، الكليتين، القرنية.

من جانبه شدد الدكتور محمد بهاء عضو مؤسس فريق زراعة الكبد بجامعة عين شمس، على أهمية تفعيل قانون نقل وزراعة الاعضاء من المتوفين حديثًا، خاصة وانه موجود في العديد من البلدان المجاورة ومنها السعودية التي تسمح بنقل الاعضاء من متبرع حي منذ عام ١٩٩٦، مشيرا أن تفعيله سوف يساهم بشكل كبير في انقاذ حياة الكثير من المرضى.