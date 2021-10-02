ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

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الان يمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتكشف ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابتها الالكترونية.

وعن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، تظهر للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الأول والدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021.

حيث من المقرر أن يتم إتاحة النتيجة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث يستطيع الطلاب الدخول إلى الموقع لمعرفة الكليات المرشحين لها ومن ثم الاستعداد للتوجه للكليات لتقديم الأوراق المطلوبة.

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 | شروط التقديم فى الجامعات والمعاهد

و قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنه من المقرر أن يتم إتاحة مرحلة تسجيلات تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وذلك عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، موضحاَ أنه بعد الإعلان رسميا عن ظهور النتيجة يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مضيفا أن الموقع الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام التقديم للتنسيق.

موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للتنسيق، إن اللجنة العليا المكلفة بإدارة أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2021 تجري حالياً توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل مؤسسة، ما سيؤدي إلى تحديد الحد الأدنى للالتحاق بكل قطاع.

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) - صورة أرشيفية

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلي تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلي الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم ليها.

استمارة شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

عدد 6 صور شخصية

صورة من بطاقة الرقم القومي

نموذج 6 جند.

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

أرقام تليفونات مكتب التنسيق 2021

يحتاج بعض الطلاب إلي الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالتنسيق، ويبحثون عن رقم تليفون مكتب التنسيق، ويستطيع الطلاب الاتصال بمكتب التنسيق عبر الرقم المختصر 15999.

ويتم حساب المكالمة عبر الرقم المختصر بسعر المكالمة العادية من التليفون الأرضي عند الاتصال من القاهرة والمحافظات الأخرى.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والإجراءات الاحترازية

واكد أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالجامعات خلال فترة أعمال تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، والدخول عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة مجانا، منوها إلى أنه سيتم إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة خلال 48 ساعة من إعلان نتيجتها.