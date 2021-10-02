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«جبالي» يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب

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«جبالي» يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب «جبالي» يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب

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أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تلقيه إخطارا من عدد من رؤساء الأحزاب بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للحزب في المجلس.

وقال «جبالى» خلال الجلسة الافتتاحية اليوم السبت إن اللائحة الداخلية للمجلس تقضى بأن يخطر كل حزب يمثله 5 نواب أو اكثر في بداية كل دور انعقاد رئيس المجلس باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية وأسماء المنتمين للحزب أو الائتلاف من المجلس.

وأضاف: «تلقيت من حزب الشعب الجمهوري إخطار يفيد باختياره النائب محمد صلاح أبوهميلة ممثلا لهيئته البرلمانية، كما تلقيت اخطارا من حزب المؤتمر باختيار محمد السيد طلبه ممثلا لهيئته البرلمانية، واخطارا من حزب الحرية المصرى باختيار محمد عطية الفيومى ممثلا لهيئته البرلمانية».

و طالب «جبالى» رؤساء الأحزاب بسرعة موافاة المجلس كتابة باسم ممثلي الهيئة البرلمانية للحزب وأسماء الأعضاء في موعد غايته صباح غدا الاحد.

المصرى اليوم

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