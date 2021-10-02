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مشاهدة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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مشاهدة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) مشاهدة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشر اليوم في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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برشلونة يحل ضيفا على منافسه الشرس في الدوري الإسباني اتلتيكو مدريد السبت 2 – 10 – 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الإسباني الليجا لموسم 2021 – 2022.

موعد مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد الإسباني السبت 2- 10 – 2021

ينطلق اللقاء بين الفريقين الكبيرين برشلونة واتلتيكو مدريد السبت 2- 10 – 2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة – ، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات – دبي- أبوظبي.

يحاول برشلونة الخروج من كبوته الكروية خاصة بعد سلسلة تعادلات في الدوري الإسباني وتعثرين أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارته على يد الفريقين بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا حقوق بث الدوري الإسباني الليجا، وتتيح الشبكة القطرية هذا اللقاء على عدة قنوات:

المصرى اليوم

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