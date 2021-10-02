تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:39 مساءً
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:38 مساءً
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع
-
الجمعة 08 أكتوبر 2021 06:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ذكاء اصطناعي وروبوتات.. ما هو مستقبل صناعة النفط والغاز؟
فيديو
cnn arabic
السبت 02 أكتوبر 2021 02:11 مساءً
145
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هل نرى نهاية لجائحة فيروس كورونا في الأفق؟ الدكتور سانجاي غوبتا يجيب
cnn arabic
الجمعة 08 أكتوبر 2021 02:54 مساءً
تحقيق استقصائي لـCNN يكشف دور طيران إثيوبيا في نقل الأسلحة خلال صراع تيغراي
cnn arabic
الجمعة 08 أكتوبر 2021 10:18 صباحاً
بعد رحلة مروعة.. أفغانيات بفريق روبوتات يتحدثن عن فرارهن من طالبان وما يردنه في المستقبل
cnn arabic
الخميس 07 أكتوبر 2021 04:06 مساءً
مستشارة سابقة لترامب: فيسبوك يشكل تهديدًا أكبر على أمريكا من بوتين
cnn arabic
الخميس 07 أكتوبر 2021 10:57 صباحاً
السابق
رسائل تقدير وتكريم من الرئيس السيسى للقضاة فى يوم القضاء المصرى
التالى
شاهد تحنيط الفيلة نعيمة.. وأول لقطات للمومياء بحديقة الحيوان وحكاية (40) سنة من الذكريات مع المصريين
Tweets by @3yonNews