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صحة شمال سيناء تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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صحة شمال سيناء تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا صحة شمال سيناء تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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واصلت ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء، متابعة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمستشفي العريش العام ومركز شباب مدينة العريش.

وأكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام الادارة بانه يتم متابعة المراكز بناء علي توجيهات الدكتور طارق شوكه مدير عام مديرية الصحة ، والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، لافتًا إلي أن العمل يجري على قدم وساق في كل من مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفي العريش العام ومركز شباب العريش .

وأشار فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام ان مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع .

المصرى اليوم

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