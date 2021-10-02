أخبار عاجلة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين -
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100 -
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان -
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سماء الأقصر تتزين بـ13 رحلة بالون تقل 260 سائحا أجنبيا

Print
سماء الأقصر تتزين بـ13 رحلة بالون تقل 260 سائحا أجنبيا سماء الأقصر تتزين بـ13 رحلة بالون تقل 260 سائحا أجنبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم السبت، 13 رحلة بالون طائر على متنها 260 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، وعودتها بعد توقف دام يومين بسبب سرعة الرياح، وعادت الرحلات للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية المنتشرة ومقابر الملوك والامراء والنبلاء، والمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال هانى السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، ان سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 13 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع

انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع

داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

خبير مياه يفجر مفاجأة .. بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي

خبير مياه يفجر مفاجأة .. بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين