الأمم المتحدة تنشر مراقبين لانتخابات العراق

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنها ستنشر مراقبين دوليين وتوفر كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق، المقررة في 10 أكتوبر المقبل، جاء ذلك على لسان رئيسة البعثة جنين بلاسخارت.

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية، وأصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية.

وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية، سابقا.

وهناك 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، أواخر 2019.