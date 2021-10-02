حالة الطقس اليوم بالكويت السبت 2_10_2021

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أعلنت ادارة الارصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية أن طقس اليوم السبت 2_10_2021 هو طقس حار إلى معتدل والرياح خفيفة إلى متقبلة واليكم التفاصيل وتوقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى بالكويت اليوم

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

معلومات ال24 ساعة السابقة

أقصى درجة حرارة 43 °م

أدنى درجة حرارة 23 °م

أعلى نسبة للرطوبة 30 %

أدنى نسبة للرطوبة 07 %



اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية

36 كم/ساعة

تنبؤ محطات الرصد لدرجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى بالكويت اليوم



مدينة الكويت 43 30

مطار الكويت 43 27

العبدلي 44 24

الجهراء 44 31

السالمية 41 30

الأحمدي 39 32

جال اللياح 43 27

الوفرة 43 25

السالمي 40 25

مطربة 44 27