أخبار عاجلة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين -
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100 -
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان -
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إلى أي مدى ترتفع هوندا سيفيك 2022؟

Print
إلى أي مدى ترتفع أسعار هوندا سيفيك 2022؟ إلى أي مدى ترتفع هوندا سيفيك 2022؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مر حوالي نصف عام منذ أن أطلقت هوندا سيارة سيفيك 2022، فعند ظهورها لأول مرة في أبريل الماضي، جاءت بسعر أساسي قدره 22،695 دولارًا مع رسوم الوجهة.

وهذا السعر مخصص لطراز LX للمبتدئين ، في حين أن Touring الذي يتصدر النطاق بدأ بسعر 28300 دولار، ومع ذلك ، ستشهد Civic زيادة طفيفة في الأسعار لشهر أكتوبر.

مثل Ridgeline التي تم تحديثها مؤخرًا ، وترى 2022 Civic أول ارتفاع في الأسعار، وهذا على الرغم من عدم وجودها في السوق لمدة عام.

كما ترتفع أيضًا رسوم وجهة السيارة، ووفقًا لـ Cars Direct ، تشهد السيارة زيادة قدرها 200 دولار عبر التشكيلة، ولاحظ أن هذا مخصص للسيارة السيدان ، ولا توجد أي تصريح لتعديل السعر سينطبق على Civic Hatchback أيضًا.

أما بالنسبة لرسوم الوجهة، فقد ارتفعت من 995 دولارًا أمريكيًا إلى 1015 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة قدرها 20 دولارًا أمريكيًا.

بالإضافة إلى 220 دولارًا إضافيًا لسيارة سيفيك جديدة، وهذا يعني أن Civic Sedan تبدأ الآن من 22،915 دولارًا لطراز LX للمبتدئين.

وبحسب motor1، يتم بيع Sport الآن بسعر 24315 دولارًا من 24.095 دولارًا، وإذا كنت تريد Civic Sedan بمحرك سعة 1.5 لتر و 180 حصانًا فسيتعين عليك الذهاب إلى EX، ويبلغ سعر هذا الجهاز الآن 25915 دولارًا أمريكيًا.

وبذلك ، فإن سيفيك سيدان 2022، هي ثاني طراز من هوندا يشهد زيادة في الأسعار هذا العام، ومع ذلك ، نتوقع المزيد من الزيادات في الأسعار مع دخول الربع الرابع من عام 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك أسعار الوقود

القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك أسعار الوقود

بعد التسعيرة الجديدة .. لماذا تتجه الدولة لتعديل أسعار البنزين ؟ .. اعرف الإجابة

بعد التسعيرة الجديدة .. لماذا تتجه الدولة لتعديل أسعار البنزين ؟ .. اعرف الإجابة

ارتفاع مفاجىء في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

ارتفاع مفاجىء في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين

محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين