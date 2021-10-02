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«المحامين»: شمال الدقهلية تنتهي من تجديد غرف الأعضاء بـ«دكرنس»

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«المحامين»: شمال الدقهلية تنتهي من تجديد غرف الأعضاء بـ«دكرنس» «المحامين»: شمال الدقهلية تنتهي من تجديد غرف الأعضاء بـ«دكرنس»

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أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء نقابة شمال الدقهلية الفرعية، برئاسة محمد الصياد، النقيب الفرعي، من تجديد وصيانة غرف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بمحكمة دكرنس، وذلك استكمالًا لأعمال التجديد والصيانة التي بدأتها النقابة الفرعية، لجميع غرف المحامين بمحاكم شمال الدقهلية.

وأوضحت النقابة الفرعية، في بيان صحفي أن «الصياد» أصدر توجيهاته لمحمد رشاد، عضو الشباب بالنقابة الفرعية، بمتابعة كافة أعمال التجديد والصيانة التي تتم في غرف المحامين، وذلك حتى تكون بالشكل الذي يليق بمحامين الفرعية.

المصرى اليوم

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