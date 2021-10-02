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طارق رحمي يناقش مع صندوق التطوير الحضاري تطوير عدد من المناطق بالغربية

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طارق رحمي يناقش مع صندوق التطوير الحضاري تطوير عدد من المناطق بالغربية طارق رحمي يناقش مع صندوق التطوير الحضاري تطوير عدد من المناطق بالغربية

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع المهندس خالد صديق مدير صندوق التطوير الحضاري، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، تطوير عدد من المشروعات بالغريية وذلك ضمن خطة المحافظة والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، والذي تنفذه الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و ٩ أدوار علوية بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير ٧ مناطق عشوائية بطنطا والمحلة بتكلفة إجمالية قدرها ٤١١ مليون جنيه، تم الانتهاء من الأعمال بالمحلة وجاري الانتهاء منها في طنطا، حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو الانترلوك.

وفي ذات السياق تم مناقشة تطوير منطقة تل الحدادين ضمن مشروع تطوير العشوائيات وإنشاء مدينة المحلة الجديدة بأرض المستعمرة ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، حيث تم عمل الجسات وجاري تسليم الموقع لهيئة الأشغال العسكرية للبدء في تنفيذ المشروع والذي سيمثل نقلة نوعية داخل مدينة المحلة الكبرى.

المصرى اليوم

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