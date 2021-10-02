ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شن قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع، حملة تموينية بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم 1406 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «م .ر .ك» صاحب محل لبيع الطيور لعرضه لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 كيلو جرام بانيه دجاج مجهول المصدر، والمحضر رقم 1407 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .ح .ع» صاحب مطعم، وتم التحفظ على 15 كيلو جرام لحمة مفرومة مجهولة المصدر، وكذلك المحضر رقم 1408 جنح ضد المواطن «ع .ا .ا» صاحب مطعم، لعرضه لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 20 كيلو جرام لحمة بالعظم.

كما تم تحرير المحضر رقم 1409 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ع .إ .ع» صاحب مطعم لإستخدامه لحم دجاج مجهول المصدر وتم التحفظ على 30 كيلو جرام، والمحضر رقم 1410 جنح ا.د.ط ضد المواطن«ج .م .ط» صاحب محل لقيامه ببيع أزيد عن السعر سجائر، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر مخالفة لأصحاب محال تجارية ومخابز لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.