المشدد ٣ سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة صاحب شركة بالسجن المشدد ٣ سنوات وألزمته المصاريف، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٩ بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ضبط المدعو «م. و. ع» ٣٩ عاما صاحب شركة ومقيم العاشر من رمضان، لقيامه بالتزوير في محررات رسمية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في غضون عام ٢٠١٠ ارتكب واقعة تزوير محرر رسمي بطاقة رقم قومي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحرير المختص، وذلك باسم «م. م. ش» في حين أن الأسم الصحيح «م. و. ع»، واستعمل ذلك المحرر المزور موضوع الاتهام لاستخراج وثيقة زواج حال تحرير المختص بأن أمده ببيانات غير صحيحة، ثم استعمل المحررين المزورين لاستخراج قيد ميلاد لطفلته بالاسم المزور، واستعمل بعد ذلك تلك المحررات المزورة لاستخراج شهادة طلاق، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحرير المختص بأن أمده ببيانات غير صحيحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.