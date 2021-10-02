أخبار عاجلة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين -
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100 -
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان -
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المشدد ٣ سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالشرقية

Print
المشدد ٣ سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالشرقية المشدد ٣ سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة صاحب شركة بالسجن المشدد ٣ سنوات وألزمته المصاريف، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٩ بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ضبط المدعو «م. و. ع» ٣٩ عاما صاحب شركة ومقيم العاشر من رمضان، لقيامه بالتزوير في محررات رسمية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم في غضون عام ٢٠١٠ ارتكب واقعة تزوير محرر رسمي بطاقة رقم قومي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحرير المختص، وذلك باسم «م. م. ش» في حين أن الأسم الصحيح «م. و. ع»، واستعمل ذلك المحرر المزور موضوع الاتهام لاستخراج وثيقة زواج حال تحرير المختص بأن أمده ببيانات غير صحيحة، ثم استعمل المحررين المزورين لاستخراج قيد ميلاد لطفلته بالاسم المزور، واستعمل بعد ذلك تلك المحررات المزورة لاستخراج شهادة طلاق، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحرير المختص بأن أمده ببيانات غير صحيحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع

انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع

داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

داعش يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

خبير مياه يفجر مفاجأة .. بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي

خبير مياه يفجر مفاجأة .. بدء تراجع منسوب بحيرة سد النهضة الاثيوبي

سموحة يفوز على المصري بهدفين

سموحة يفوز على المصري بهدفين