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«عطية» يهنئ المحامين بالعام القضائي: أتمنى أن تعود رسالة المحاماة لسابق عهدها

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«عطية» يهنئ المحامين بالعام القضائي: أتمنى أن تعود رسالة المحاماة لسابق عهدها «عطية» يهنئ المحامين بالعام القضائي: أتمنى أن تعود رسالة المحاماة لسابق عهدها

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هنأ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمناسبة بدء العام القضائي، متمنيا أن تعود رسالة المحاماة لسابق عهدها.

وجاء بنص التهنئة التي نشرتها صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يطيب لي مع بدء العام القضائي، أن أتقدم بتهنئتي إلى جميع المحاميات والمحامين، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والانجازات، ولنقابة المحامين أن توفق في الاضطلاع بمهمتها الكبرى في رعاية المحاماة والمحامين، وأن تعود رسالة المحاماة إلى سابق عهدها، مشرقة، وضاءة، مثالا للفروسية والنبل والنجدة».

واختتم نقيب المحامين: «هذه هي المحاماة التي تمثل ركاز كل من يبتغي العدل والسلام والأمان».

المصرى اليوم

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