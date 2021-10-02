أخبار عاجلة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين -
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100 -
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان -
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب سابق بمالاوي يطلق النار على رأسه وسط البرلمان

Print
نائب سابق بمالاوي يطلق النار على رأسه وسط البرلمان نائب سابق بمالاوي يطلق النار على رأسه وسط البرلمان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حادثة مأساوي، أقدم برلماني سابق في مالاوي على الانتحار بإطلاق النار على رأسه وسط البرلمان في ظروف غامضة، يعتقد أنها على خلفية خلاف قانوني بشأن استحقاقاته.

وأكد متحدث باسم الشرطة، بحسب ما نقلته قناة العربية، أن العضو السابق في قتل نفسه داخل مبنى البرلمان في العاصمة ليلونغوي يوم الخميس، بعد أن تسلل بسلاح ناري إلى مكتب كاتب البرلمان.

بدوره، قال جيمس كادادزيرا، المتحدث باسم دائرة الشرطة في مالاوي، إن البرلماني السابق كليمنت تشيوايا، دخل المبنى على الرغم من التفتيش الأمني الروتيني.

وأضاف أن تشيوايا من ذوي الإعاقة، وكان يستخدم كرسياً متحركاً، حيث أظهر جهاز الكشف عن المعادن في مبنى البرلمان أجساماً معدنية اعتقد أنها من الكرسي المتحرك فسمح له بالدخول، وفق «سي إن إن».

والنائب السابق، البالغ من العمر 50 عاماً، خدم ثلاث فترات متتالية كعضو في البرلمان المالاوي من 2004 إلى 2019، وكان نائباً لرئيس المجلس لفترة واحدة بين عامي 2014 و2019.

صراع قانوني حول الاستحقاقات

ولم يتمكن إيان مويني، الكاتب المساعد في البرلمان، من تأكيد هدف تشيوايا للانتحار، لكن بياناً سابقاً أصدره البرلمان سلط الضوء على الخلاف القانوني المستمر بين النائب السابق والبرلمان حول المزايا والاستحقاقات.

برلماني سابق في مالاوي

وقال بيان صادر عن البرلمان، إنه في وقت وقوع الحادث، كانت هناك قضية معلقة في المحكمة تتعلق بسيارته التي تعرضت لحادث بينما لم يتم الانتهاء من نقل الملكية وانتهاء صلاحية التأمين.

وأضافت أنه «بينما كان مجلس النواب يعمل على هذا الأمر، توجه النائب السابق في أبريل 2020 إلى مكتب النائب العام»، مضيفة أنه «تم رفع الأمر أيضاً إلى مكتب أمين المظالم الذي قرر لصالحه».

كذلك، أوضح البيان أن الحكم الصادر عن أمين المظالم، وهي هيئة عامة تحقق في الشكاوى، قد تم تجاهله لاحقاً من قبل محكمة مالاوية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا

انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا

«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط «شبكة دعارة» بالفيوم

«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط «شبكة دعارة» بالفيوم

تضم 48 دولة أفريقية.. وفد اتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا

تضم 48 دولة أفريقية.. وفد اتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت