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في خطوة جديدة وهامة تهدف إلى تقديم لعبة كرة السلة بشكل مشوق

وقعت اكسباند الترفيهية السعودية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA اتفاقية تعاون مشترك لتصميم معرض ترفيهي تفاعلي متنقل حول العالم، في خطوة جديدة وهامة تهدف إلى تقديم لعبة كرة السلة بشكل ترفيهي ومشوق يجذب عشاق اللعبة على مستوى العالم والمهتمين بالترفيه.

وأوضح محمد الشايع الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذه الاتفاقية تأتي لتدشين مرحلة جديدة في التعاون بين الشركات السعودية والمنظمات العالمية المهتمة بالرياضة والترفيه، في ظل رؤية المملكة والانفتاح الثقافي والترفيهي والرياضي الذي تشهده المملكة مع كافة المنظمات والجهات العالية، خاصة صاحبة التجارب المميزة.

وبيّن الشايع أن باكورة أعمال هذه الاتفاقية ستكون من خلال تدشين المعرض التفاعلي المخصص لدوري كرة السلة الذي سيقام في بولندا الشهر المقبل، ومن ثم سيتم التنقل بين دول العالم حسب الاتفاقية، مع استهداف إقامة هذا المعرض في المملكة مستقبلاً لجلب عشاق الترفيه داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى أن المعرض المتنقل سيوظف التقنية بشكل تفاعلي مشوق وممتع لزوار المعرض، عبر استخدام تقنيات حديثة تنقل التجربة الرياضية والترفيهية للعبة بشكل جديد.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تمت ما بين المنظمة العالمية لكرة السلة ومجموعة اكسباند الترفيهية السعودية نظير الخبرات المتميزة للمجموعة التي ساهمت في تصميم تجارب ترفيهية محلية وعالمية بشكل متميز جلبت من خلالها أهم الشركاء بالجانب الترفيهي للمملكة.