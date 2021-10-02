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القوى العاملة بالنواب: احتفال الدولة بيوم القضاء المصري لأول مرة في التاريخ

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القوى العاملة بالنواب: احتفال الدولة بيوم القضاء المصري لأول مرة في التاريخ القوى العاملة بالنواب: احتفال الدولة بيوم القضاء المصري لأول مرة في التاريخ

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أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن احتفال الدولة المصرية اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر بيوم القضاء المصري، يعكس مدي تقدير الدولة المصرية لحماة العدالة في ، وللجهود المبذولة في تحقيق العداله الإجتماعية ومواجهة الفساد.

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن لأول مرة في تاريخ مصر يحتفل رئيس الجمهورية والشعب المصري بيوم للقضاء المصري، ولكن منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح حكم البلاد وهو حريص دائما على الاهتمام بالقضاء كسلطة من سلطات الدولة المصرية، وحريص على الاهتمام بشئون العدالة ورجال القضاء، فنحن الآن أمام منظومة إدارية متكاملة في جميع الهيئات القضائية.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مؤسسات القضاء المصري تعتبر واحدة من المؤسسات التي حفظت قوة وصلابة الدولة المصرية، ومن أركان الدولة التي تحدد كل ما مر من محاولات هدم وتفكيك خاصة في العام الكارثي التي وصلت في الجامعة الارهابية إلى حكم مصر، وحاولت تفكيك مؤسسات الدولة، ولكنها فشلت في ذلك.

المصرى اليوم

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