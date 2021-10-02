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سفير بيلاروسيا: السياحة أهم المجالات في العلاقات الثنائية ونخطط لرحلات للقاهرة

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سفير بيلاروسيا: السياحة أهم المجالات في العلاقات الثنائية ونخطط لرحلات للقاهرة سفير بيلاروسيا: السياحة أهم المجالات في العلاقات الثنائية ونخطط لرحلات للقاهرة

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قال سفير بيلاروسيا في القاهرة، سيرجي تيرينتيف، إن أهم المجالات في العلاقات المصرية- البيلاروسية هي السياحة، حيث يحب البيلاروسيون ويعرفونها كل شئ عن منتجعات البحر الأحمر، مضيفا: إنهم مستعدون للمجيء إلى هنا مرارًا وتكرارًا.

وأضاف السفير: مهمتنا في ظهور اتجاهات جديدة للسياحة للبيلاروسيين في مصر، وتنظيم الرحلات ليس فقط إلى الغردقة وشرم الشيخ، ولكن أيضًا إلى القاهرة والأقصر والإسكندرية. ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود الجانب المصري لضمان الراحة والاستجمام الآمن للبيلاروسيين، خاصة في سياق الوباء تمكنت السلطات المصرية وشركات السفر والفنادق من بذل قصارى جهدها لتقليل المخاطر التي يتعرض لها السياح.

وأكد أن بلاده خلقت ظروفًا مواتية لكبار المستثمرين الأجانب، ويوجد 6 مناطق اقتصادية حرة بالبلاد حيث تتوافر شروطًا تفضيلية لممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية.

كما تتمتع بيلاروسيا بإمكانيات كبيرة كممر نقل حيوي يربط بين غرب وشرق اوروبا، حيث يمر أقصر خط نقل يربط بلدان رابطة الدول المستقلة بدول أوروبا الغربية عبر أراضي بيلاروس، ولدينا حدود مشتركة مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وروسيا وأوكرانيا، لذلك، يتم وضع خطة جدية لتطوير الخدمات اللوجستية وتحسين نظام نقل البضائع عبر الأراضي.

المصرى اليوم

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