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ترأسه ويشرف على 10 دول أفريقية.. الأسقفية تبدأ إرسال دعوات تدشين إقليم الإسكندرية

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ترأسه مصر ويشرف على 10 دول أفريقية.. الأسقفية تبدأ إرسال دعوات تدشين إقليم الإسكندرية ترأسه ويشرف على 10 دول أفريقية.. الأسقفية تبدأ إرسال دعوات تدشين إقليم الإسكندرية

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أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في ، إن حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة يعقد في الثامن من أكتوبر الجارى بحضور جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، الذي يصل من المملكة المتحدة خصيصًا لهذا الغرض ليتمم خدمة التدشين.

وقال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، إن الكنيسة بدأت في إرسال الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة، حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على ١٠ دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال، وترأسه مصر حاليًا.

وأكد إن عدد كبير من قيادات اتحاد الكنائس الأنجليكانية العالمية أكدوا الحضور، بالإضافة إلى رؤساء أساقفة من العديد من الدول الإفريقية الشقيقة سوف يشاركون في طقوس خدمة التدشين، فيما كلف رئيس الأساقفة المركز الإعلامي للكنيسة بالتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتسهيل حضورهم وتغطيتهم لهذا الحدث مع تأكيده على التقدير العميق للإعلام والدور الذي يلعبه في التعريف برسالة وأنشطة الكنيسة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن الكنيسة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ومن ثم سوف تكتفي الكنيسة بعدد محدود في كاتدرائية جميع القديسين التي تتسع لأكثر من ألفي شخص مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال مدة الصلوات.

المصرى اليوم

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