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يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجبار تويتر على إعادة حسابه

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ترامب يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجبار تويتر على إعادة حسابه يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجبار تويتر على إعادة حسابه

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تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد بطلب إلى محكمة أمريكية من أجل إجبار تويتر على إلغاء حظر حسابه.

وحسب بيان صادر عنه نشرته رويترز، أكد أنه تقدم إلى محكمة مقاطعة فلوريدا أمس الجمعة لاستخدام أمر قضائي لإجبار خدمة الرسائل القصيرة على إلغاء حظر حسابه.

وأوضح البيان أن الدعوى تضمنت التأكيد على أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي قد أجبروا تويتر على حجب حساب ترامب.

وكان تويتر وفيسبوك وشبكات أخرى على الإنترنت قد حظرت ترامب بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي، بتهمة التحريض على العنف.

وفي فبراير الماضي أكد نيد سيغال، نائب رئيس الشؤون المالية لشركة «تويتر»، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى «تويتر» حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به، مشددا خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، اليوم الأربعاء على أن حظرصفحة ترامب دائم.

وقال: «الطريقة التي تعمل بها سياساتنا، عندما تتم إزالتك من المنصة فهي للأبد، سواء كنت معلقًا، أو مديرًا ماليًا، أو كنت عامًلا سابقًا أو حاليًا. تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة»>

يأتي ذلك فيما أكدت «فيسبوك» أن حظرها لترامب يأتي لمدة العامين المقبلين، معللة قرارها بما فعله أنصاره من اقتحامهم مبنى الكابيتول.

يشار إلى أن ترامب كان لديه أكثر من 88 مليون متابع لحساباته وفقا لرويترز، وقد أقام دعوى قضائية في يوليو الماضي، ضد تويتر، وفيسبوك وغوغل، ويتويوب، متهما رؤسائهم بما قال إنه تحيز ضده.

المصرى اليوم

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