متهم بجرائم قتل وتهريب أسلحة.. القبض على ملياردير روسي يهودي

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ألقت سلطات الجبل الأسود القبض على المدير السابق لسوق «تشيركيزوفسكي»، تيلمان إسماعيلوف، والصادرة في حقه مذكرة توقيف من قبل سلطات روسيا.

ونقلت صحيفة «فيجيستي» الروسية عن مصادر لم تكشف هويتها، أن إسماعيلوف تم إلقاء القبض عليه في مدينة بودغوريشا بجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو).

وقالت وكالة «نوفوستي» إن السفارة الروسية في الجبل الأسود لم تتلق أي معلومات رسمية حول الاعتقال حتى الآن.

وصرحت محامية إسماعيلوف، مارينا روساكوفا، بأن لا معلومات موثوقة لديها حول هذا الموضوع.

وقد أدرجت السلطات الروسية في وقت سابق، إسماعيلوف وشقيقه فاجيف، على قائمة المطلوبين الدوليين.

وتتهم السلطات الروسية رجل الأعمال بأنه مدبر جريمة قتل اثنين من رجال الأعمال، كما تم توجيه تهمة تجارة الأسلحة وتهريبها للشقيقين.

بحسب تقرير لقناة «روسيا اليوم»، ولد إسماعيلوف عام 1956 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وهو من عائلة يهودية كانت تمارس التجارة.

وبدأ العمل في موسكو سنة 1987 حيث فتح أول مشروع تجاري له. وفي عام 1989 أنشأ إسماعيلوف أول شركة، والتي كانت تمتلك بالفعل سوق «تشيركيزوفسكي» في موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، امتلك إسماعيلوف فندق «Mardan Palace» من فئة الخمس نجوم في تركيا، وقد أنفق أكثر من مليار دولار على بنائه.