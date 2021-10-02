أخبار عاجلة

تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد -
«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها) -
بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد -
الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212 -
زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني -
ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب -
ستيفلي تصل لمقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي -
شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب -
إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار -
ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعاون بين NBA و"اكسباند" لتنظيم معرض ترفيهي متنقل حول العالم

Print
تعاون بين NBA و"اكسباند" السعودية لتنظيم معرض ترفيهي متنقل حول العالم تعاون بين NBA و"اكسباند" لتنظيم معرض ترفيهي متنقل حول العالم
في خطوة جديدة وهامة تهدف إلى تقديم لعبة كرة السلة بشكل مشوق

تعاون بين NBA و

وقعت اكسباند الترفيهية مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA اتفاقية تعاون مشترك لتصميم معرض ترفيهي تفاعلي متنقل حول العالم، في خطوة جديدة وهامة تهدف إلى تقديم لعبة كرة السلة بشكل ترفيهي ومشوق يجذب عشاق اللعبة على مستوى العالم والمهتمين بالترفيه.

وأوضح محمد الشايع الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذه الاتفاقية تأتي لتدشين مرحلة جديدة في التعاون بين الشركات السعودية والمنظمات العالمية المهتمة بالرياضة والترفيه، في ظل رؤية المملكة والانفتاح الثقافي والترفيهي والرياضي الذي تشهده المملكة مع كافة المنظمات والجهات العالية، خاصة صاحبة التجارب المميزة.

وبيّن الشايع أن باكورة أعمال هذه الاتفاقية ستكون من خلال تدشين المعرض التفاعلي المخصص لدوري كرة السلة الذي سيقام في بولندا الشهر المقبل، ومن ثم سيتم التنقل بين دول العالم حسب الاتفاقية، مع استهداف إقامة هذا المعرض في المملكة مستقبلاً لجلب عشاق الترفيه داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى أن المعرض المتنقل سيوظف التقنية بشكل تفاعلي مشوق وممتع لزوار المعرض، عبر استخدام تقنيات حديثة تنقل التجربة الرياضية والترفيهية للعبة بشكل جديد.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تمت ما بين المنظمة العالمية لكرة السلة ومجموعة اكسباند الترفيهية السعودية نظير الخبرات المتميزة للمجموعة التي ساهمت في تصميم تجارب ترفيهية محلية وعالمية بشكل متميز جلبت من خلالها أهم الشركاء بالجانب الترفيهي للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران: المحادثات مع السعودية في الاتجاه الصحيح

إيران: المحادثات مع السعودية في الاتجاه الصحيح

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

ميزانية انتقالات بأكثر من 200 مليون باوند لنيوكاسل يونايتد بحلته السعودية الجديدة

ميزانية انتقالات بأكثر من 200 مليون باوند لنيوكاسل يونايتد بحلته السعودية الجديدة