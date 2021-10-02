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عربية للنواب: مبادرة تبرعات المصريين بالخارج لـ«حياه كريمة» دور قومي لمساندة الدولة

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عربية للنواب: مبادرة تبرعات المصريين بالخارج لـ«حياه كريمة» دور قومي لمساندة الدولة عربية للنواب: مبادرة تبرعات المصريين بالخارج لـ«حياه كريمة» دور قومي لمساندة الدولة

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ان اطلاق نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي والمبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة» هدفها تنمية وتطوير الريف المصري.

واضاف النائب ان المبادره تفكير خارج الصندوق تسهم في ربط المصريين بالخارج وبجميع دول العالم بوطنهم الامن لتؤكد أن دور المصريين بالخارج لم يقتصر على تحويلات أموالهم لمصر لدعم الاقتصاد الوطني ولكن اصبح لجميع المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الأدوار الوطنية والقومية في دعم ومساندة الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الخارجية التي تواجه

ولفت اباظة إلى ان المصريين بالخارج نجحوا في مواجهة وافشال وافساد جميع الشائعات والاكاذيب والافتراءات التي كانت تبثها الالة الإعلامية لجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.

وأضاف أنه يكفى المصريين بالخارج، أيضاً، شرفاً أنهم لم يترددوا لحظة في توجيه وضخ أموالهم للمشاركة في مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية موجهة تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم التي لم تتوان لحظة في التواصل والتنسيق مع جميع زملائها الوزراء لتحقيق مطالب المصريين بالخارج سواء فيما يتعلق بجذب استثماراتهم أو توفير الأراضي لهم والمشروعات الصناعية أو الوحدات السكنية بمختلف المشروعات التي تنفذها مصر

المصرى اليوم

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