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رونالدو على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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رونالدو على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي رونالدو على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت على ملعب "أولد ترافورد" بقيادة الحكم، مايكل أوليفر.

وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون المباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو، فيكتور ليندلوف، رفائيل فاران، آرون وان بيساكا.

الوسط: فريد، سكوت مكتوميناي، برونو فرنانديز.

الهجوم: مارسيال، إدينسون كافاني، ماسون جرينوود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: هندرسون، تيليس، بايلي، لينجارد، ماتيتش، بوجبا، فان دي بيك، رونالدو، سانشو.

المصرى اليوم

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