أخبار عاجلة

تعرف على غيابات الأهلي الرسمية أمام بطل النيجر .. وموقف اللاعبين الجدد -
«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها) -
بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد -
الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212 -
زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني -
ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب -
ستيفلي تصل لمقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي -
شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب -
إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار -
ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لوتس تعلن عن تفاصيل الإصدار الأول لإميرا بسعر يبدأ من 93.900 دولار

Print
لوتس تعلن عن تفاصيل الإصدار الأول لإميرا بسعر يبدأ من 93.900 دولار لوتس تعلن عن تفاصيل الإصدار الأول لإميرا بسعر يبدأ من 93.900 دولار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لوتس سابقاً عن إصدار إميرا الجديد كليًا وEmira V6 First Edition، لكنها لم تكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بإصدار المواصفات الأمريكية.

بينما أعلنت شركة لوتس مؤخراً عن ومواصفات إصدار Emira V6 الأول للبلاد، وسيبدأ الإنتاج للنموذج الأمريكي في الربع الثالث من العام المقبل بسعر 93.900 دولار.

وبحسب motor1، تفوقت إميرا V6 First Edition للمباريات الأمريكية على المواصفات التي تم إصدارها الشهر الماضي .
حيث تستخدم محرك Toyota 2GR-FE سعة 3.5 لتر V6 مع شاحن Edelbrock 1740، ينتج 400 حصان، على الرغم من أن معدل عزم الدوران و0 إلى 60 مرة يعتمدان على علبة التروس.

كما تحصل الموديلات المزودة بدليل من 6 سرعات على 420 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما توفر السيارات ذات الست سرعات 430 نيوتن متر، وتأتي السيارة بسرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

فيما ستقدم شركة لوتس الإصدار الأول بستة ألوان خارجية، الأحمر، والأزرق، والأصفر، والرمادي، والرمادي الفاتح، والأخضر الداكن، كما ستصل ألوان إضافية العام المقبل.

وفي الداخل، تتوفر خيارات الألوان الداخلية دون أي تكلفة إضافية، وتتضمن إميرا Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى تطورات في برامج التشغيل والتصميم.

أحدهما يمنح العملاء خيارًا للتعليق والإطارات، بينما يضيف الآخر دواسات رياضية وبطانة علوية سوداء من Alcantara.

وإذا كنت ترغب في البدء في بناء نموذج خاص بك، فسوف تقوم شركة لوتس بتحديث Emira First Edition في 18 أكتوبر، وسيكون هناك إصدار أرخص من الإصدار الأول بأربع أسطوانات يصل في عام 2023 ويبدأ سعره من 73.900 دولار.

وتعتبر إميرا نموذجًا مهمًا للعلامة التجارية حيث تحل محل Elise وExige وEvora أثناء عملها كنموذج محرك الاحتراق النهائي للعلامة التجارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك أسعار الوقود

القاهرة : لا زيادة في تعريفة الركوب الحالية بعد تحريك أسعار الوقود

بعد التسعيرة الجديدة .. لماذا تتجه الدولة لتعديل أسعار البنزين ؟ .. اعرف الإجابة

بعد التسعيرة الجديدة .. لماذا تتجه الدولة لتعديل أسعار البنزين ؟ .. اعرف الإجابة

ارتفاع مفاجىء في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

ارتفاع مفاجىء في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين

محافظ الأقصر: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين