لوتس تعلن عن تفاصيل الإصدار الأول لإميرا بسعر يبدأ من 93.900 دولار

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كشفت لوتس سابقاً عن إصدار إميرا الجديد كليًا وEmira V6 First Edition، لكنها لم تكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بإصدار المواصفات الأمريكية.

بينما أعلنت شركة لوتس مؤخراً عن أسعار ومواصفات إصدار Emira V6 الأول للبلاد، وسيبدأ الإنتاج للنموذج الأمريكي في الربع الثالث من العام المقبل بسعر 93.900 دولار.

وبحسب motor1، تفوقت إميرا V6 First Edition للمباريات الأمريكية على المواصفات التي تم إصدارها الشهر الماضي .

حيث تستخدم محرك Toyota 2GR-FE سعة 3.5 لتر V6 مع شاحن Edelbrock 1740، ينتج 400 حصان، على الرغم من أن معدل عزم الدوران و0 إلى 60 مرة يعتمدان على علبة التروس.

كما تحصل الموديلات المزودة بدليل من 6 سرعات على 420 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما توفر السيارات ذات الست سرعات 430 نيوتن متر، وتأتي السيارة بسرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

فيما ستقدم شركة لوتس الإصدار الأول بستة ألوان خارجية، الأحمر، والأزرق، والأصفر، والرمادي، والرمادي الفاتح، والأخضر الداكن، كما ستصل ألوان إضافية العام المقبل.

وفي الداخل، تتوفر خيارات الألوان الداخلية دون أي تكلفة إضافية، وتتضمن إميرا Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى تطورات في برامج التشغيل والتصميم.

أحدهما يمنح العملاء خيارًا للتعليق والإطارات، بينما يضيف الآخر دواسات رياضية وبطانة علوية سوداء من Alcantara.

وإذا كنت ترغب في البدء في بناء نموذج خاص بك، فسوف تقوم شركة لوتس بتحديث Emira First Edition في 18 أكتوبر، وسيكون هناك إصدار أرخص من الإصدار الأول بأربع أسطوانات يصل في عام 2023 ويبدأ سعره من 73.900 دولار.

وتعتبر إميرا نموذجًا مهمًا للعلامة التجارية حيث تحل محل Elise وExige وEvora أثناء عملها كنموذج محرك الاحتراق النهائي للعلامة التجارية.