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«عبدالرازق» يخطر رئيس مجلس النواب بموافقة «الشيوخ» على مشروع قانون المالية الموحد

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«عبدالرازق» يخطر رئيس مجلس النواب بموافقة «الشيوخ» على مشروع قانون المالية الموحد «عبدالرازق» يخطر رئيس مجلس النواب بموافقة «الشيوخ» على مشروع قانون المالية الموحد

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد اليوم السبت، أنه تلقى إخطار من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من للمالية العامة الموحد في دور الانعقاد السابق.

وقال «جبالي»، إنه تم إخطار اللجان البرلمانية المتخصصة ببدء مناقشته في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على توجيه التهنئة للأعضاء ببدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا على الدور الذي بذله جميع النواب في دور الانعقاد الأول.

وكانت الجلسة العامة للمجلس شهدت اليوم فعاليات الجلسة الإجرائية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وتم فيها ،تلاوة قرارى رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني الجديد وفض دور الانعقاد الأول.

وقام المذيع الداخلى بالقاعة الرئيسية للمجلس بتلاوة القرارين. وقد تضمنا قرارالرئيس عبدالفتاح ، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. وكذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الاربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021.

المصرى اليوم

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