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تأجيل محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن في البحيرة لجلسة ٦ أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن في البحيرة لجلسة ٦ أكتوبر تأجيل محاكمة المتهم بقتل محفظ القرآن في البحيرة لجلسة ٦ أكتوبر

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قررت الدائرة ١٢ بمحكمة جنايات دمنهور المعقدة في مبنى محكمة ايتاي البارود تأجيل محاكمة المتهم بقتل محفظ قرآن مقيم بمركز إيتاى البارود إلي جلسة الأربعاء المقبل ٦ أكتوبر ٢٠٢١.

وطلب محامي المتهم خلال الجلسة أجل للإطلاع، وقرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة للمرافعة وتقديم المذكرات.

وتشكلت الدائرة لمحاكمة المتهم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين حسين رشدي حسين وتامر محمد علاء الدين عتمان.

وكانت مباحث البحيرة تمكنت بالاشتراك مع ضباط مباحث الغربية من ضبط المتهم بقتل «الشيخ عماد» محفظ القرآن فى البحيرة والذي يقيم بقرية الصواف في مركز كوم حمادة، عن طريق اطلاق النار عليه أثناء وجوده قرب قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مستشفى ايتاي البارود العام، بوصول شاب مصاب بطلقات نارية، وتبين من الانتقال والفحص إصابة «عماد عبد المنعم عوض» ٣٦ سنة، مقيم قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بطلقات نارية أعلى الفخذ الايسر وتهتك بالأنسجة والشرايين وكذلك أسفل البطن، وتوفي فى المستشفي، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي فى المستشفي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي فى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، المقدم اسلام السعدنى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشوني، معاون مباحث المركز لكشف غموض الحادث.
وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلي أن وراء ارتكاب الجريمة «تيمور .م» مسجل خطر، ويقيم فى مدينة المحلة التابعة محافظة الغربية. تم تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت نيابة ايتاى البارود الجزئية التحقيقات برئاسة المستشار محمد الشافعي، رئيس نيابة إيتاي البارود وأمانة سر محمد الشرقاوي.

جلسة محاكمة المتهمين بقتل محفظ القرآن في البحيرة
جلسة محاكمة المتهمين بقتل محفظ القرآن في البحيرة
جلسة محاكمة المتهمين بقتل محفظ القرآن في البحيرة
جلسة محاكمة المتهمين بقتل محفظ القرآن في البحيرة
جلسة محاكمة المتهمين بقتل محفظ القرآن في البحيرة

المصرى اليوم

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