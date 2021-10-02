مشادة بين مقاول وأحد الأشخاص تنتهي بمقتل أحدهما بـ«خرطوش» في القاهرة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، تبين من التحريات أن مقاول أطلق عليه الرصاص عقب مشادة بينهما، ألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بأعيرة نارية «خرطوش» توفي متأثراً بإصابته.

بانتقال قوة من مباحث القسم تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي ومقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجني عليه، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من «فرد خرطوش» تجاه المتوفي محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وظرف فارغ من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.