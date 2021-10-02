القبض على تشكيل عصابي في سرقة المواطنين بالقاهرة

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ألقت مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين في مصر القديمة، تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقي بلاغا من أحد المواطنين، بمنطقة المعادى، مصاب بجرح بالجسم، وبالفحص تبين انه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجىء بـ"توك توك" يسير عكس الاتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول، وأثناء محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض تسبب في سقوطه علي الأرض.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك"، قيادة أحدهم، وبحوزتهم سلاح أبيض "كتر"

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبى "الإكراه الخطف" باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين "سيئى النية" عاطلان ومقيمان بدائرة القسم.