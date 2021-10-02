الصحة الفلسطينية: 12 حالة وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حاة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة و679 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلا 24 ساعة.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في 179 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال مسؤول ملف كورونا في الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة «إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي».

وأكد عطاونة خلال حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

وأضاف عطاونة: «ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد».

وتابع: «مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض»