رئيس بيلاروسيا: مستعد للاستقالة بشروط

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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه جاهز للاستقالة من منصبه عندما يتوقف الغرب عن ممارسة الضغط على بلاده ويتم ضمان سيادتها.

وقال الرئيس لوكاشينكو في حديثه لقناة «سي إن إن» الأمريكية: أقسم أنني لا أنوي أن أكون رئيسا قبل موتي. أقسم. وسيعتمد كل شيء على الوضع في بيلاروس«.

وأضاف مخاطبا مراسل القناة الأمريكية: إذا لم تتدخل أنت ورعاتك في الغرب، من أي مكان، في وضعنا وسنشعر بالثقة والهدوء كدولة مستقلة ذات سيادة وكشعب يستحق أن يكون ذا سيادة ومستقل، صدقني، فسيحدث كل شيء في وقت أقرب من مما تعتقد.

وتابع: لكن إذا تجرأت على التدخل في أحداثنا مرة أخرى، مثلما كان عليه الأمر في العام الماضي، فسيكون الأمر سيئا. وسيكون كما تعتقد الآن.