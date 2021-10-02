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حسم خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق، موقفة من انتخابات نادى الزمالك المقرر لها نوفمبر المقبل.

وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بعد دراسة الموقف بتأنى من كافة الجوانب القانونية قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة، رغم الضغوط الشديدة التي مورست عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية للتواجد على رأس المجلس الجديد للنادى».

وتابع عبدالعزيز: «الموقف القانونى لانتخابات نادى الزمالك يشبوه الكثير من العوار وهو ما يهدد بطلانها بسبب اللائحة الحالية واللائحة الاسترشاديه والتى تضمن دعوة رئيس النادى للانتخابات».

وأضاف عبدالعزيز: «بطلان الانتخابات أمر متوقع ويجيب ترتيب الامور وتصحيح مسار اللوائح الداخلية للنادى قبل اجراء العملية الانتخابية».

وكانت أجواء انتخابات نادى الزمالك أشتعلت مبكرا بعدما تقرر فتح باب الترشح اليوم السبت ولمدة أسبوع قبل غلق باب الترشح.

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذى سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.