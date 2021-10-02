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«تأييد الرئيس ».. أول قرار لمجلس «النواب» في جلسته الافتتاحية

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«تأييد الرئيس السيسي».. أول قرار لمجلس «النواب» في جلسته الافتتاحية «تأييد الرئيس ».. أول قرار لمجلس «النواب» في جلسته الافتتاحية

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم السبت، على إرسال برقية تاييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس إنه تلقى اقتراحا من عدد كبير من الأعضاء لارسال برقية تأييد للرئيس السيسى، تاييدا لسياساته الحكيمة في إدارة شؤون البلاد في الداخل والخارج وحرصه على النهوض والوصول بها إلى مصاف الدول الكبرى. ووافق الأعضاء على الاقتراح .

و تلى «جبالى» نص البرقية قائلا، إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات الحكيمة والمتوازنة، وخطواتكم الواعية على الساحات الداخلية والعربية والدولية، والتى كانت ثمارها يانعة وارفة الظلال ..

و أضاف :«و يقدر لكم شعب مصر ونوابه، حفظكم لهيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها وتراثها فما شهدته المرحلة السابقة على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل».

و تابع: «يرحب مجلس النواب، ويبارك إطلاقكم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تستند على عدد من المبادئ يأتى في مقدمتها، أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وبين حق الفرد والمجتمع». .

و قال «جبالى»: «لقد وضعتم سيادة الرئيس نصب أعينكم هدفاً لا تحيدون عنه، وهو بناء الاقتصاد والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق مهما كان وقعها، لذلك كان التفاف الشعب حولكم مؤيداً ونصيراً».

و أضاف: «يسعد مجلس النواب أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن، لتتحطم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وأكدت قواتنا المسلحة الباسلة للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال. فلقد استردت مصر بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الدولية والإقليمية، فامض راضياً بما بذلت، تريدون وجه الله والوطن

المصرى اليوم

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