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تنسيقية شباب الأحزاب تعد «فيديوجراف» عن «أكتوبر الشهر العالمي لسرطان الثدي»

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تنسيقية شباب الأحزاب تعد «فيديوجراف» عن «أكتوبر الشهر العالمي لسرطان الثدي» تنسيقية شباب الأحزاب تعد «فيديوجراف» عن «أكتوبر الشهر العالمي لسرطان الثدي»

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أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديوجراف، بعنوان «أكتوبر الشهر العالمي لسرطان الثدي»، مؤكدة أن شهر سرطان الثدي يعد جزء من حملة دولية للتوعية بأثر سرطان الثدي.

وأضافت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من ٢٢ مليون حالة في ٢٠٢٠، وتصاب قرابة إمرأة واحدة من بين كل ١٢ إمرأة بسرطان الثدي، وفي العام ٢٠٢٠ توفيت ٦٨٥ ألف إمرأة تقريباً بسبب سرطان الثدي.

وأوضحت أن في تصاب سيدة من بين ٨ سيدات بسرطان الثدي، وتحتل المرأة المصرية مكانة بارزة ضمن أولويات وأهتمامات الدولة، ولهذا أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لدعم صحة المرأة ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لرفع مستوي الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض، استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجاناً، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للفتيات والسيدات.

وأكدت أن المبادرة نجحت في بلوغ نسب شفاء عالية بسبب اكتشاف المرض في مراحلة الأولي، حيث تجري ٤٠٩٨ فرقة طبية الفحوصات في ١١٢ مستشفي و٣٥٩٣ وحدة أولية.

المصرى اليوم

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