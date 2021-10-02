ضبط 51 متهمًا بالاتجار وتعاطي المخدرات في حملات بمحيط المقاهي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، اليوم السبت، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

استهدفت الحملات محيط الكافتيريات والأكشاك على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 40 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 51 متهمًا وبحوزتهم 22 كيلو من مخدر البانجو، و5.460 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و3.170 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين، و3 كيلو من مخدر الأفيون، و270 جرامًا من مخدر الآيس، و180 جرامًا من مخدر الإستروكس، و1369 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تمكنت الحملات من ضبط مبالغ مالية، وفرد خرطوش وطلقات، و46 هاتف محمول، و3 سيارات، و6 دراجات نارية، و4 قطع أسلحة بيضاء، و2 ميزان.