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آديل تستعد لطرح رابع ألبوماتها بعد غياب 6 سنوات.. ومخاوف من منافستها تايلور سويفت

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آديل تستعد لطرح رابع ألبوماتها بعد غياب 6 سنوات.. ومخاوف من منافستها تايلور سويفت آديل تستعد لطرح رابع ألبوماتها بعد غياب 6 سنوات.. ومخاوف من منافستها تايلور سويفت

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حالة من الترقب انتابت جمهور المغنية العالمية «آديل» منذ انتشار لوحات إعلانية ضخمة في عدد من أنحاء العالم تحمل رقم «30» ليعلق كثير منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه الالبوم المنتظر لنجمة الغناء منذ سنوات، والذي سيكون الرابع في مشوارها الغنائي الملئ بالجوائز العالمية وأرقام المبيعات القياسية، وذلك بعد تسريب أنباء عن أن اللوحات الإعلانية الضخمة تخص ألبومها الجديد المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة وقبل احتفالات الكريسماس، خاصة مع إعلان نجمة أخرى هي تايلور سويفت التبكير بموعد طرح ألبومها الجديد من 19 إلى 12 نوفمبر المقبل خوفا من منافسة آديل التي تحظى ألبوماتها بانتشار ومبيعات قياسية بمجرد طرحها.

تايلور سويفت - صورة أرشيفية

ومابين فرحة بقرب إصدار ألبوم لـ«آديل» ومابين تكهنات حول نوعية ما ستحمله أغاني الالبوم، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول بتعليقات معجبي «آديل» وجمهورها في كل مكان.

وتوقع بعضهم أن يحمل الالبوم المقبل أغان تعبر عما مرت به المغنية الشهيرة منذ انفصالها عن زوجها السابق سايمون كونيكي، ومع تجاوزها الثلاثين من عمرها، حيث أصدرت البوماتها السابقة لتعبر عن فترات عاطفية من حياتها العمرية، فطرحت آخر ألبوماتها الذي حمل اسم «25» وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها، والذي تصدرت به جوائز جرامي الموسيقية عام 2015 ،وأعلنت في 2019 عن اسم ألبومها الجديد «30» الذي تزامن مع بلوغها الـ30 عاما، لكن فترة جائحة كورونا عطلت إنجاز الألبوم وتقديمه لمدة تزيد عن عامين.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «آديل» تضغط للانتهاء من تجهيزات ألبومها الجديد وطرحه في نوفمبر المقبل والقيام ببعض الجولات الترويجية له، رغم تأثير «كورونا» والاجراءات الاحترازية التي قد تؤثر على ذلك.

المصرى اليوم

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