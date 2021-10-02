لتحفيز الباحثين.. مجلس بنها يوافق على مضاعفة قيمة جوائز الجامعة

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وافق مجلس جامعة بنها، في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، على مضاعفة قيمة جوائز الجامعة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فتح باب التقدم للمنافسة للحصول على جوائز الجامعة الشهر الجاري.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي، إنه تقرر رفع قيمة جائزة الجامعة التقديرية إلى 30 ألف جنيه، و جائزة الجامعة للتفوق إلى 20 ألف جنيه، وجائزة الجامعة التشجيعية إلى 15 ألف جنيه.

كما تقرر رفع قيمة جائزة الجامعة للرسائل العلمية كالتالي: جائزة الجامعة لرسائل الدكتوراه إلي 8 آلاف جنيه، وجائزة الجامعة لرسائل الماجستير 4 آلاف جنيه.

كما وافق المجلس أيضا رفع قيمة جائزة الدولة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع إلى 10 آلاف جنيه لكل من حصل على براءة اختراع على المستوى المحلي، و 20 ألف جنيه على المستوى الدولي في أي من المجالات وبشرط حماية حقوق الجامعة وفقا لقانون الملكية الفكرية المصرية وأن يدرك ذلك في شهادة البراءة .

واكد «الجيزاوى»، أن الجامعة تبنت العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين خلال الفترة الماضية منها مضاعفة عدد الجوائز وزيادة عدد المشاركين، بالإضافة الى مضاعفة قيمة الجوائز لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.