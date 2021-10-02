ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مصاب بجرح بالجسم، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجئ بمركبة «توك توك» تسير عكس الإتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول، ولدى محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها وسقوطه أرضاً، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة «التوك توك»، قيادة أحدهم، وبحوزتهم سلاح أبيض والمستخدمين في إرتكاب الواقعة.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب بالإكراه والخطف باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين سيئي النية عاطلان.

و استهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، كما تم ضبط 5 هواتف محمولة تم تجزئتها للتصرف فيها بالبيع.

مواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها، وأقرأ بتحصله على المضبوطات من المتهمين المضبوطين باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف، واتهمهم بالسرقة وإحداث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.