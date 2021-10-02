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«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية» 8 أكتوبر

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«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية» 8 أكتوبر «البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية» 8 أكتوبر

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن تنظيم المركز العلمي، برئاسة الدكتور الحسيني عوض، دورة تدريبية، بعنوان «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية»، وذلك استكمالا لدور المركز العلمي في إعداد وتطوير مهارات الأطباء البيطريين، وتأهيلهم لسوق العمل، وجعل الطبيب البيطري معتمد، وعلى علم واف بمواصفات المراجعة الداخلية، ومعاينة حالات عملية للاعتماد وعدم الاعتماد طبقا للمواصفة.

وأوضح بيان صادر عن المركز العلمي أن المحاضر في هذه الدورة الدكتور عبدالسلام عاطف، رئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بجامعة القاهرة، وتنظم الدورة يومي الجمعة والسبت، 8 و9 أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان: «رسوم الدورة سواء بالحضور إلى المركز العلمي أو عن طريق تطبيق «زوم» 105 جنيها، ورسوم الحصول على شهادة 105 جنيها، ويمكن حجز الدورة عن طريق رقم 01117820431، وإرسال صورة الإيصال على «واتس آب»، على أن يكون المتقدم للدورة مسددا لاشتراك النقابة 2021، ويمكن الاستعلام عن طريق الأرقام التالية: 01091088899 – 01028268432».

المصرى اليوم

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