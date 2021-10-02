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«باص» على الكورنيش.. يواصل تطعيم أهالي المنيا ضمن «معا نطمئن» (صور)

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«باص» على الكورنيش.. يواصل تطعيم أهالي المنيا ضمن «معا نطمئن» (صور) «باص» على الكورنيش.. يواصل تطعيم أهالي المنيا ضمن «معا نطمئن» (صور)

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تواصل محافظة المنيا، فعاليات حملة «معا نطمئن.... سجل الآن»بمحافظة المنيا لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم

و تابع اللواء أسامة القاضي، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار فعاليات الحملة.

واطمأن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على انتظام عمل فرق التطعيم والالتزام بتطبيق الإجراءات ت الاحترازية والوقائية اثناء التسجيل والتطعيم والتأكد من سرعة انهاء كافة الاجراءات بسهولة تيسيرا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد «الباص» الخاص بتسجيل المواطنين وذلك بجوار نادى الشرطة بكورنيش النيل

واضاف ان الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة وذلك للوصول لأكبر شريحة من المواطنين.

واضاف وكيل الوزارة ان فرق التواصل المجتمعي تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بأهمية تلقى اللقاح والرد على استفسارات المواطنين والمساعدة على التسجيل على موقع الوزارة .

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بسرعة التسجيل وتلقى اللقاح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

يأتي ذلك في اطار حرص الدولة للحفاظ على صحة الشعب المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وبرعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء اسامة القاضي محافظ المنيا.

المصرى اليوم

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