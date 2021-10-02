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كلية الطب البيطري بالمنيا تواصل تطعيم طلابها بلقاح كورونا

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كلية الطب البيطري بالمنيا تواصل تطعيم طلابها بلقاح كورونا كلية الطب البيطري بالمنيا تواصل تطعيم طلابها بلقاح كورونا

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واصلت كلية الطب البيطري بجامعة المنيا، تطعيم طلابها الجدد والقدامي بلقاح كورونا المستجد ، ضمن مبادرة الجامعة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، للوقاية من وباء كورونا المستجد.

قام الدكتور معتز أحمد محمد عميد الكلية بمتابعة حصول لطلاب على اللقاح، وقام بأخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا من خلال النقطة المخصصة لكلية الطب البيطري بمقر كلية طب الأسنان.

أكد «معتز» انه في إطار توجهات الدولة لحماية مواطنيها من مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب فيتم يوميا متابعة أبنائهم الطلاب الجدد والقدامي أثناء تلقيهم اللقاح .

المصرى اليوم

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