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أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف علي نسب التنفيذ الحالية لها علي أرض الواقع، والتي شملت تفقد أعمال تطوير وتجميل أسوار قطاع هضبة الأهرام وتركيب الإنترلوك وإنشاء أرصفه للمشاة .

حيث تابع الأعمال الجارية بالقطاع الواقع وسط البوابة الثالثة والرابعة مشدداً علي ضرورة مراعاة اللمسه الجمالية أثناء تنفيذ الأعمال. موجهاً مسئولي هيئة النظافة بالإنتهاء من كافه الأعمال خلال أسبوع علي الأكثر للبدء بالقطاعات الأخري .

كما تفقد أعمال رفع كفاءة الطريق البطئ بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافه ورفع المخلفات وزراعه الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالي الي جانب تركيب البلدورات واعمال إحلال وتجديد لأعمده الكهرباء وكشافات الإناره ضمن خطه شاملة جاري تنفيذها لتحسين الصورة البصريه .

وقد كلف مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما وجه محافظ الجيزة بتجريد وتمهيد طريق المشاه الواقع بجوار المخبز الألي قبل البوابة الأولي لحدائق الاهرام موجهاً بدعم كافه المساحات الفارغه والجزر الوسطي الواقعه بذلك القطاع بمسطحات خضراء وزراعتها وإضفاء لمسه جمالية بها لتتكامل المنظومة الحضارية بالقطاع بالكامل .

وخلال الجوله إطلع علي الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير طريق التجنيد وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدي لسنترال الرماية ومكتب البريد والذي يعد إضافة جديدة للمحاور المرورية الجاري تطويرها بتلك القطاع الحيوي الذي توليه الدولة إهتماما كبيراً .

وخلال الجوله إستمع لمطالب بعض قاطني حدائق الأهرام حيث أكد المحافظ علي إستكمال مجهودات رفع المخلفات من كافه قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبه الأهرام مؤكداً علي ضرورة تعاون أصحاب الأراضي الفضاء بإقامه أسوار عليها لمنع التعدي او إلقاء المخلفات بها.