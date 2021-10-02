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مايكروسوفت تعلن عن نسخة جديدة من ويندوز 11

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مايكروسوفت تعلن عن نسخة جديدة من ويندوز 11 مايكروسوفت تعلن عن نسخة جديدة من ويندوز 11

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أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة windows 11، استعدادًا لإطلاق النسخة النهائية قريبًا وفقًا لما نقلته RT.

وتبعًا للخبراء في مايكروسوفت فإن أنظمة windows 11 ستحسن من أداء الحواسب بشكل ملحوظ، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة في معالجات هذه الأجهزة وذواكر وصولها العشوائية، فضلاً عن أنها ستتوافق مع شريحة واسعة من الأجهزة التي قد تعمل بمكونات قديمة نوعًا ما.

ولتحميل نسخ windows 11 يجب أن يتوفر في الحاسب عدة شروط منها: معالج ثنائي النوى بتردد 1 جيجابايت أو معالجات أكثر تطورا بنوى أكثر، ذواكر وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت على الأقل، مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 64 جيجابايت، معالج رسوميات DirectX 12 أو معالجات من الفئات الأحدث، شاشة لا تقل دقتها عن 720 بيكسل ومقاسها أكبر من 9 بوصات.

ويمكن للراغبين بالحصول على الأنظمة الجديدة الدخول إلى قائمة الإعدادات في أجهزتهم، والتوجه إلى خيار "التحديث والأمان"، ومن ثم خيار "معاينة الإصدار"، وبعدها الموافقة على شروط مايكروسوفت لتحميل النسخة الجديدة، والتحقق من عملية إعادة إقلاع الجهاز بعد تحميل النسخة.

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