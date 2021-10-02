رابح الخرايفي: الإخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية بتونس لمدة 6 سنوات ونصف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري التونسي، إن الاخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية لمدة 6 سنوات ونصف.

وأضاف الخرايفي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن قانون المحكمة صدر في عام 2015، وتغافلت حركة النهضة «إخوان تونس»، عمدا عن ذلك، وهو ما أوصلنا اليه وكان ذلك بسبب النهضة وليس الرئيس قيس سعيد، الذي أنقذ البلاد.

وأوضح الخرايفي، أن بسبب غياب المحكمة الدستورية التونسية أدي ذلك إلى نزاع قوي بين الرئيس والحكومة من ناحية والرئيس والبرلمان من ناحية أخرى، فالمحكمة تفصل في الجدل القانوني والدستوري، والرئيس أصبح الآن له حق التأويل.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كلف نجلاء رمضان بودن، بتشكيل الحكومة، وفى 25 يوليو قرر تجميد أعمال البرلمان.