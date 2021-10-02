أخبار عاجلة

«الصحة» تصدر منشورا بضوابط استخدام لقاح «فايزر» للطلاب (تعرف عليها) -
بعد عودتها لـ « السوشيال ميديا » .. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيو لوك» جديد -
الورداني يشارك في التحكيم السري لمستر أولمبيا في وزن الـ 212 -
زد يفوز على القناة بهدف دون رد بدوري القسم الثاني -
ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب -
ستيفلي تصل لمقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي -
شرطة "الشرقية" تقبض على مواطن من أرباب السوابق اعتدى على مسن بالضرب -
إعصاران قمعيان متزامنان على شواطئ جازان بالتزامن مع هطول الأمطار -
ضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومكملات غذائية وسجائر إلكترونية بمطار القاهرة -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رابح الخرايفي: الإخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية بتونس لمدة 6 سنوات ونصف

Print
رابح الخرايفي: الإخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية بتونس لمدة 6 سنوات ونصف رابح الخرايفي: الإخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية بتونس لمدة 6 سنوات ونصف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري التونسي، إن الاخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية لمدة 6 سنوات ونصف.

وأضاف الخرايفي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن قانون المحكمة صدر في عام 2015، وتغافلت حركة النهضة «إخوان تونس»، عمدا عن ذلك، وهو ما أوصلنا اليه وكان ذلك بسبب النهضة وليس الرئيس قيس سعيد، الذي أنقذ البلاد.

وأوضح الخرايفي، أن بسبب غياب المحكمة الدستورية التونسية أدي ذلك إلى نزاع قوي بين الرئيس والحكومة من ناحية والرئيس والبرلمان من ناحية أخرى، فالمحكمة تفصل في الجدل القانوني والدستوري، والرئيس أصبح الآن له حق التأويل.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كلف نجلاء رمضان بودن، بتشكيل ، وفى 25 يوليو قرر تجميد أعمال البرلمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة.. تفاصيل

تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة.. تفاصيل

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

قبائل في شرق السودان تطالب بحل الحكومة

قبائل في شرق السودان تطالب بحل الحكومة

وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق