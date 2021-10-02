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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎

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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎ "الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎
يتوقّع أن يتكوّن منخفض جوي يتسبّب في هطول أمطار

أكّد المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية "شاهين".

وقال "المركز": يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبّب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق "نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة"، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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