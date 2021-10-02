الوادي الجديد تحتفل غدا بعيدها القومي

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تحتفل محافظة الوادي الجديد، غدا الأحد، بعيدها القومي الذي يتواكب مع ذكرى وصول أول قافلة من سلاح المهندسين تعمير الوادي الجديد عام ١٩٥٩

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الاحتفال يبدأ من الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة ويضم عدد من العروض الرياضية والفلكلور الشعبى ،وتشهد هذه الاحتفالات وزيري الري والزراعة وعدد من محافظة الوادي الجديد السابقين.

واضاف المحافظ ان الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يشهد العديد من افتتاح المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجديدة في مختلف المجالات.