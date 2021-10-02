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اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا

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اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا

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عقد فرع تعليم الكبار بالمنيا، برئاسة الاستاذ أحمد علي مدير عام فرع الهيئة بالمنيا، اجتماع مع السادة مديري الإدارات الداخلية والخارجية بالفرع، لمناقشة أعمال امتحانات دورة يوليو 2021 والسلبيات والإيجابيات والمعوقات .

كما ناقش الاجتماع الاستعداد لبدء دورة أكتوبر 2021 وإجراء الامتحانات الفورية .

وأكد أحمد علي مدير عام فرع الهيئة بالمنيا، علي أهمية حسن استقبال و التعاون مع الجهات الشريكة وعلى رأسهم هيئة إنقاذ الطفولة، وطلاب الجامعة، لافتا للاهتمام بقري حياة كريمة وإرسال تقارير مفصلة عن قرى حياة كريمة . كما استمع مدير الفرع، الي جميع احتياجات الإدارات والعمل علي حلها فورا

وفي نهاية الاجتماع أكد علي ضرورة بذل الجهد لتحقيق المستهدف من خلال التعاون التام مع جميع الجهات الشريكة وبذل الجهد في النزول للقري والنجوع وخاصة البعيدة.

المصرى اليوم

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