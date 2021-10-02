«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع اتفاق لتأهيل خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط لسوق العمل

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شهد اليوم د. أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين كل من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تطوير التعليم وذلك بمقر من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

قال د. أحمد حسني الحيوي، إنه بموجب هذا الاتفاق تقوم مؤسسة ساويرس بتقديم التمويل اللازم لمشروع اعتماد خريجي المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط من قبل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالاعتماد والتي تشرف عليها الغرفة.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن هذا الاعتماد يضمن وصول خريجي المجمع لأعلی مستوى من كفاءة الإعداد والتدريب ويؤهلهم للحصول على فرص عمل تساهم في تحقيق التنمیة المستدامة للدولة.